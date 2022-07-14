Новый резидент в "Великом камне" - кто он и что планирует производить

"Великий камень" - зарегистрировал нового резидента. Белорусское предприятие планирует создать в индустриальном парке площадку для производства высокотехнологичных и наукоемких биотехнологических и химических продуктов, проведения опытно-конструкторских работ и осуществления диагностической деятельности. Реализацию проекта предполагается начать в третьем квартале, а запуск производства запланирован - на 2025 год. Отметим, заявленная сумма инвестиций для резидентов "Великого камня" составляет не менее 5 миллионов долларов и не менее 500 тысяч долларов в случае научно-исследовательского проекта либо, если проект реализуется в течение первых трех лет.