Рост ВВП в Беларуси за первое полугодие 2021 года составил 3,3 %

За первое полугодие рост ВВП в Беларуси составил 3,3 %. Существенный вклад в экономическое развитие внесла промышленность. У нее до 80 % в копилке ВВП. Об этом в "Главном эфире" заявил министр экономики Александр Червяков. По его словам, положительно сказываются растущие рынки и заказы вперед на 2-3 месяца для наших предприятий. Параллельно Минэкономики разрабатывает и новые направления для продаж, если белорусские производители столкнутся с санкционным давлением.



Особое внимание импортозамещению. За 5 месяцев по этой программе выпущено товаров на 5 млрд долларов

Годовая программа выполнена на четверть.





