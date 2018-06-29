А.Кобяков: Цифровой мир станет частью любой экономической деятельности в стране

Новый декрет о развитии цифровой экономики позволит перенести успешный опыт IT-сферы на другие отрасли. Цифровой мир станет частью любой экономической деятельности в стране. Об этом сегодня заявил премьер-министр Беларуси на форуме, посвященном внедрению цифровых технологий. В ближайшую пятилетку предстоит решить несколько ключевых задач: создать полноценное электронное правительство, внедрить систему "умный дом", запустить электронную торговлю, интеллектуальное регулирование дорожного движения. То есть - создать одну из самых современных инфраструктур телекоммуникаций в Восточной Европе.

"То, что у нас будет много изменений, связанных с применением цифровых технологий, это безусловно. Чего стоит одна только тема смарт-контракта. Она скоро станет нормой взаимодействия между предприятиями. Что такое цифровой транспортный коридор? Это система электронных сопроводительных документов, это обязательность отказа от любого бумажного сопровождения. Т. е. не должно быть так, что мы дублируем информацию и в цифровом виде, и в бумажном. Потому что это замедляет процессы. Безусловно, все эти вещи будут находить отражение в самых разных сферах законодательства".