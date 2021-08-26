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А. Лукашенко: Крестьян просто по определению обижать нельзя


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Во-первых, экономика концерна. Если объемы производства продуктов питания, напитков и табачных изделий в целом по стране выросли, у Белгоспищепрома, наоборот, немного сократились. Средняя зарплата тоже могла бы быть выше, как и доля в доходах бюджета.


Предприятия Белгоспищепрома за первое полугодие освоили 13 новых рынков


По итогам полугодия среди органов госуправления концерн лидирует по величине уплаченных налогов в республиканский бюджет.


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