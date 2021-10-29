А. Лукашенко на Добрушской бумажной фабрике: Я доволен, что мы закончили эту стройку

Президент сегодня побывал на знаменитой бумажной фабрике "Герой труда" в Добруше. На ее территории теперь работает новое уникальное предприятие по производству картона. Да, раньше было так: продукт внутри наш, а вот упаковка чужая. А все потому, что на территории СНГ подобный продукт вообще не производился. Мы стали первыми. Теперь Беларусь обеспечивает не только внутренний рынок, но и сможет прилично зарабатывать, постепенно увеличивая экспорт. Спрос огромный. Впрочем,стоит напомнить, что наш проект воплотился не сразу. Ситуацию спас президентский указ. В итогеполтысячи человек получили рабочие места, а отрасль - перспективное направление.



И вот сегодня состоялась ревизия всех вопросов, в том числе проблемных, в деревообрабатывающей отрасли. У насогромное количество древесных ресурсов. И вскоре правительство представит дальнейший план по углубленной переработке.



Обо всем по порядкунаш политический обозреватель Наталья Бреус. В таком шуме на заводе приходится кричать, чтобы услышать друг друга. Это местных ничуть не огорчает. Ведь звенящая тишина, которая стала фоном предыдущего визита Президента, ничего хорошего не предвещала. В этот раз все иначе. Когда что-то не получается, мы комкаем лист, выбрасываем, начинаем заново. С бумажным производством это так не работает. Пришлось приложить немало сил, чтобы застопорившийся интвестпроект и перспективное производство не было загублено.







А. Лукашенко посетил Добрушскую бумажную фабрику "Герой труда"

Производство картона на Добрушской фабрике должно было начаться давно,еще в 2015. Все было почти готово, но подвели партнеры. Обновление производства зависло. Только после приезда Президента в прошлом году и разрешения финансовых вопросов дело сдвинулось с мертвой точки - завершали уже своими силами. С лета завод выпускает абсолютно новый для Беларуси продукт - мелованный и немелованный картон. Его получают из целлюлозы плюс древесина осины и березы.

Но дело только и не столько в экономии. Что это значит для Добруша, еще расскажем. Сегодня именно в этом городе работает одно из теперь уже двух подобных предприятий на пространстве СНГ. Объехать его предлагают Президенту на электробусе. Это вроде не тема визита, но Александр Лукашенко не был бы собой, если бы сделал оговорку по технике.Что касается добрушского производства, то логика модернизации здесь была простая - опираться надо на инновации и местные ресурсы.





Завод по производству картона в Добруше введен в эксплуатацию в начале лета 2021

Нам нужно только 20 % картона, остальное можно продавать на экспорт. Россия и Турция сейчас основные покупатели. Мелованный охотно забирают типографии, используют и для упаковки кондитерки, лекарств и фастфуда. Звучит легко и кажется все без сучка и задоринки. На деле большая модернизация деревообработки и целлюлозно-бумажной промышленности далась непросто. Но оно того стоило. Дела у головного концерна отрасли, несмотря на пандемию, идут неплохо, но они не трубят о результатах. Не сглазить бы.

Проблемные производства с контроля никто не снимает. Неслучайно.Ведь тут все взаимосвязано. Действует мультипликативный эффект. Без Светлогорского комбината, где выпускают целлюлозу, не было бы смысла в Добруше. Или вот еще. Ввели плитные заводы - ожили мебельные производства. Есть бумага и картон - будет упаковка. Так это работает. И это уже другая добавленная стоимость.





Проектные мощности завода в Добруше - около 200 тыс. тонн картона в год

Ромас Радевич, первый замдиректора Добрушской бумажной фабрики "Герой труда":



Александр Кушнеров говорит, что освоился быстро. Современные технологии упрощают жизнь. Сейчас завершают отладку технологических режимов, на полную мощность выйдут в следующем году. Тестируют рынки сбыта и отрабатывают стратегию продаж. Сегодня на заводе работают полтысячи человек, в основном местные. Есть вакансии. Неплохая зарплата. Это много значит для 18-тысячного городка.





Президент о новых производствах: Мы умеем делать все, когда делаем для своей страны и народа

Задумки по модернизации и созданию производств непросто воплощать в жизнь. Хватает и препятствий, и критиканов. Но именно такие реальные дела становятся драйверами роста для регионов и небольших районов.

Президент также призвал работников предприятия глубже смотреть на ситуацию и обстановку, которая складывается вокруг страны, анализировать информацию.

"Нам просто не будет. От нас просто не отстанут. И одна из причин - это производство. Мы никому не нужны как конкуренты, и нас будут душить все, кто имеет такие производства"

, -

отметил он.

В пример глава государства привел и машиностроительную отрасль. В этой сфере Беларусь составляет конкуренцию многим западным странам, поэтому белорусские предприятия и хотят вытеснить с рынков. Тот же БелАЗ занимает 30 % мирового рынка. Поэтому санкции введены против этого предприятия не просто так, заметил Александр Лукашенко.

"И чем будет лучше у нас, тем больше будет этот накат со стороны

, -

подчеркнул Президент.

-

Все далеко не просто. И мы должны изловчиться, вывернуться и выжить. Вот наша задача. Я не хочу воевать, но и не хочу, чтобы вы стояли на коленях".

Немалые инвестиции. Но такие вливания - свежая струя для города. Когда есть работа, зарплата, это уже совсем другой настрой у людей.Решение об обновлении было не самым простым. Порой проще строить с нуля на более подходящих площадках. Нокогда смотришь в глаза местным жителям, понимаешь, как это было своевременно и нужно для Добруша.

Кстати, держать ответ сегодня пришлось не только промышленникам правительственного пула, но и главе региона. Будучи в области, обязательный вопрос от Президента о том, как справляются аграрии. Утренний туман, который способен скрыть недостатки, был бы на руку губернатору, но у него все четко. Техника в полях, работают активно.Важно за большими делами и высокими целями не забывать о земном.