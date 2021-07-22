А.Лукашенко о регулировании предпринимательской деятельности

Стоит задача сделать так, чтобы добропорядочным налогоплательщикам стало еще проще вести предпринимательскую деятельность, налоговые режимы были понятными, а государству было просто и незатратно их администрировать. Предстоит работа именно над этим в течение текущего года и следующего для того, чтобы с 2023 года предложить более четкие, ясные и понятные условия и в том числе увеличить вклад в государственную казну.

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси