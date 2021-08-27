А. Лукашенко одобрил преобразование концерна "Белгоспищепром" в госкорпорацию

Концерн "Белгоспищепром" станет госкорпорацией. Такое предложение накануне одобрил Президент. Проект соответствующего указа готов. Это позволит значительно улучшить экономические показатели предприятий и открывать крупные представительства за рубежом. В таком формате работа может начаться уже с нового года (видео).