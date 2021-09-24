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А. Лукашенко отметил, что, несмотря на COVID-19, предприятиям удалось нарастить экспорт товаров
Освоение новых рынков, поддержку предприятий в условиях санкций и сохранение темпов роста промышленности обсудили накануне во Дворце Независимости.
Александр Лукашенко, принимая с докладом профильного министра и вице-премьера, отметил - даже, несмотря на коронавирус, предприятиям удалось нарастить экспорт - он составляет 140 процентов, положительное торговое сальдо - почти полтора миллиарда долларов. И это с учетом интернет-призывов к забастовке, которая, правда, проходит только в головах у политиков Литвы и Польши.
Сегодня все белорусские заводы работают в штатном режиме. Ни пандемия, ни санкции не пошатнули экономику предприятий. Напротив, поставки нашей продукции заметно выросли как в Россию, так и в Европу, в западном направлении в начале года прибавили почти на треть. Об этом заявил министр промышленности Петр Пархомчик в проекте "Разговор у Президента". Он уверен - таковы законы бизнеса, который не всегда поддерживает политическое лобби в отношении Беларуси. К тому же отказ отдельных партнеров поставлять комплектующие для наших заводов также не остановил ни один белорусский конвейер.
А чтобы быть конкурентными, Минпром продолжает комплексную программу модернизации промышленности. В ближайшие годы рассчитывают обновить порядка 30 предприятий.
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