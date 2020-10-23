А. Лукашенко оценил работу АПК: Год очень хороший!

Итоги аграрного сезона и продовольственная безопасность. Сегодня с этой темы в Слуцком районе началась рабочая поездка президента. Именно там говорили о том, как сработали аграрии. Их труд глава государства оценил позитивно. Несмотря на все сложности, это был хороший год, отметил президент. Теперь важно сохранить весь урожай и сделать запасы, чтобы всю зиму быть обеспеченными собственной качественной продукцией по адекватной цене. Это задача для мэра Минска и губернаторов. И не забываем про экспорт - спрос на продовольствие в мире только растет. Технологии в АПК, качественные корма, ответственный подход - все это позволит быть в итоге в плюсе. Подробности у Наталья Бреус.





Аграрный сезон - 2020

Как начали активно с весны, так и работаем до сих пор без остановки, рассказывает Александр. Работа на земле она такая - не расслабишься круглый год. Как раз сейчас под Слуцком на полях филиала местного сыродельного комбината уборка кукурузы идет полным ходом.

Дмитрий Добриян, главный агроном сельскохозяйственного филиала ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат":

"Урожайность радует: на сегодня около 110 центнеров. Думаем, к концу уборки эта цифра станет еще выше. Планируем получить около 6 тысяч тонн зерна. Конечно, полученный результат - это результат труда не только специалистов, но и механизаторов. Коллектив понимает: несмотря на какие-то условия и погоды, и внешние, что от этого зависит благосостояние хозяйства и каждого из нас".

Если взялись за кукурузу значит финиш агарного сезона не за горами. Завершаем без особых проблем, еще пару недель, докладывает президенту профильный министр. Наполняем закрома!

А. Лукашенко о ценах: Контроль будет серьезным всю зиму

"Задача мэра Минска и губернаторов - распределить таким образом овощи, картофель, чтобы и цены не прыгали зимой, и хватило до нового урожая", - сказал Александр Лукашенко. Он поинтересовался урожаем и заготовкой фруктов. Заканчивается уборка яблок, и в целом по этому виду продукции

. При этом нет запрета и на импортную продукцию. "У человека пусть будет выбор. Мы же не запрещаем египетское или еще какое-то яблоко продавать. Пожалуйста, продавайте. Но чтобы рядом лежало хорошее свое яблоко. Смотрите, всю зиму контроль за ценами будет очень серьезный. Депутаты и профсоюзы сориентированы на это. И они взялись за эту проблему очень серьезно. Но вам надо смотреть, держать в руках торговлю", - заявил Президент. "Распорядитесь, чтобы на прилавке всегда была отечественная продукция. Смешно - из Египта, Турции картофель завозят. Ну ладно, пусть завозят. Но у нас лучшая в мире картошка", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Голодными мы точно не останемся!

Своя продовольственная безопасность и ежегодный экспорт продуктов питания почти на 6 миллиардов долларов не упали нам с неба. Все это только своим трудом. Спрос на продовольствие в мире растет. Пандемия ударила по глобальной торговле и цепочкам поставок. Между прочим, власти многих стран в срочном порядке думают, как закупать продовольствие, чтобы успокоить население и не дать разгореться голодной панике.

Президент акцентировал внимание на экспорте сельхозпродукции

Президент также обратил внимание на важность поставок сельхозпродукции на экспорт. "Вы же видите, какой спрос. Сильно повезло и по сахару. Уже россияне сегодня закидывают удочку - у них дефицит большой сахара. Мы, конечно, поможем. И цены поднялись на сахар", - заметил белорусский лидер. Александр Лукашенко также требует не обижать сельчан, чтобы они получили достойную оплату за произведенную и поставленную продукцию.

Аграрии планируют собрать не менее 1,3 млн тонн кукурузы

Что касается основной кормовой культуры, то в последние годы у нас ее стали сеять больше. Важно, что половину площадей - семенами своей селекции. Кстати, благодаря воплощению в жизнь давних инвестпроектов по строительству калибровочных заводов. Министр сыплет цифрами, за ними президент просит видеть главное: качество кормов, которые получают из кукурузы.Кажется, простые истины. Но, как часто бывает, игнор технологий влияет на результат.

Без качественного хранения не видать хорошего корма для животных. Спрос за это серьезный!

Поэтому и дело со строительством траншей наконец-то сдвинулось с мертвой точки. Впрочем, тем, кто работает на молочно-товарном комплексе "Ваньковщина", напоминать лишний раз не нужно. Здесь и к строительству подошли с умом - возвели телятники хозспособом, так вышло дешевле. Задействованы и старые помещения. Как говорится, по-хозяйски.

К 2021 году в столичном регионе построят 17 молочно-товарных комплексов

Схема рабочая для всего региона. В следующем году примерно таким образом хотят построить еще 17 комплексов. Молоко идет! Это хозяйство может и не в передовиках пока, но крепко стоит на ногах. А главное - занимаются реальным делом с пользой для экономики и людей!

Молоко - не все, но три четверти здесь экстра-класса. Сырье после строгого лабораторного контроля поставляют на Слуцкий сыродельный комбинат. Это крупный переработчик не только региона, но и всей страны. По сути, интеграционная структура со своими сельхозпредприятиями, производственными площадками и розничной сетью. Короче, работают от поля до прилавка!

Реализация нового проекта на Слуцком сыродельном комбинате

Чем богаты - расскажут и президенту. В том числе - и о сухом молоке. Такое идет на Китай. Кстати, из такой вот смеси получается отличное мороженое. Просто добавь воды! А еще выпускают, помимо традиционного, «модный» сыр - с соусом песто. По секрету рассказали, что для яркости и цвета добавляют хлорофилл - так еще и полезнее.

Перспективный экспорт: спрос на продовольствие увеличивается, цены растут

Географию поставок расширяют в этом году за счет Филиппин, Бангладеш, Йемена. Долго думали, чем удивить президента. Решили, что в презент главе государства - годовалый пармезан!

В Слуцке президенту подарили белорусский пармезан

И хоть в хозяйствах еще не зачехлили на зиму технику, да процесс пополнения стабфондов не завершен, как сработали аграрии - уже понятно. Вклад сельчан в экономику и продовольственную безопасность президент оценил позитивно.Президент отметил, что нынешний год, конечно, оказался непростым, но в части результатов работы агропромышленного комплекса он был удачным.

"Год очень хороший, несмотря на то, что он високосный, ковидный, политический", - сказал Александр Лукашенко.

В Беларуси собран богатый урожай зерна - более 10,3 млн т, включая 8,5 млн т зерновых колосовых, кукурузу, рапс. Президент еще раз указал на правильность выбранного в Беларуси пути по противодействию коронавирусной инфекции, благодаря которому в стране не останавливалась экономическая деятельность, работали предприятия АПК, обеспечена продовольственная безопасность."И то, что мы не прогнулись под COVID весной - теперь уже и вы видите, что мы правильно поступили. И теперь аграрии говорят, что только 10-15% на складах запас. Все со свистом уходит на экспорт, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Будем одеты, накормлены и продадим миллиардов на 5-6 сельхозпродукции".