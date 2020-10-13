А. Лукашенко ознакомился с перспективами картофелеводства на Толочинском консервном заводе

Больше тонны зерна на каждого белоруса. Каравай-2020 в этом году составит 10 миллионов триста тысяч тонн.

Министр сельского хозяйства озвучил цифры во время рабочей поездки президента в Толочинский район. Александр Лукашенко ознакомился сегодня с перспективами картофелеводства на Толочинском консервном заводе, где в последние годы осваивают современные технологии выращивания, переработки и хранения. Этот пример организации работы - один из самых продуктивных, его можно взять на вооружение и остальным.







Сейчас уборка картофеля в стране практически завершена (осталось 11 % площадей). Сельхозорганизации уже получили урожай почти 600 тыс. тонн. Его реализуют в торговых сетях, на ярмарках, поставляют на экспорт, переработку, закладывают в стабилизационные фонды и в хранилища. К слову, до конца года Толочинский консервный завод планирует завершить строительство цеха быстрого замораживания. Здесь будут изготавливать картофель фри из собственного сырья с использованием отечественной технологии. Объемы производства позволят заместить импорт.

