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А. Лукашенко подписал указ "О стабилизации финансового состояния организаций"

А. Лукашенко подписал указ "О стабилизации финансового состояния организаций"

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 октября подписал указ №391 "О стабилизации финансового состояния организаций", сообщает БЕЛТА.

Документ принят в целях оптимизации долговой нагрузки предприятий реального сектора экономики в условиях пандемии, повышения эффективности их работы в сложных экономических условиях.

Указом предусматривается расширение полномочий ОАО "Агентство по управлению активами" с распространением его деятельности на все предприятия реального сектора экономики.

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