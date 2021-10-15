А. Лукашенко подписал указ "О стабилизации финансового состояния организаций"

Документ принят в целях оптимизации долговой нагрузки предприятий реального сектора экономики в условиях пандемии, повышения эффективности их работы в сложных экономических условиях.

Указом предусматривается расширение полномочий ОАО "Агентство по управлению активами" с распространением его деятельности на все предприятия реального сектора экономики.