А. Лукашенко посетил предприятие "Гранит" в Микашевичах

Активизировать работу на внешних рынках и убрать барьеры на внутреннем. Такие поручения сегодня дал Президент, посещая предприятие "Гранит" в Микашевичах.

Это крупнейший производитель щебня не только в нашей стране, но и в Европе. Уже больше 40 лет горную породу добывают в промышленном карьере "Микашевичи". В то же время завод реализует инвестпроект по строительству нового горного комбината на базе месторождения по соседству. Оно обеспечит предприятие сырьем почти на 60 лет вперед. Сегодня "Гранит" пытается решить сложности сбыта своей продукции. На работе завода отразилась пандемия: закрытые границы аукнулись падением экспорта. Проблем добавляет введение Россией квот на поставки белорусской продукции. Александр Лукашенко потребовал взять ситуацию на контроль, нарастив отгрузки за рубеж.

Новые технологии добычи щебня

Президенту также показали новые технологии добычи гранитного щебня. В работе отечественная техника! Связь 5G обеспечивает бесперебойную передачу данных и не требует присутствия водителя в кабине БелАЗов. Глава государства оценил передовые технологии на смотровой площадке. Сегодня они тоже становятся объектом интереса со стороны зарубежных производителей.

Президент ответил на вопросы коллектива предприятия "Гранит"

После Александр Лукашенко пообщался с работниками предприятия "Гранит". Коллектив завода большой - свыше двух тысяч человек. Президент заверил: в ближайшее время будут приняты все необходимые меры, чтобы предприятие не испытывало трудностей на внутреннем рынке. В вопросе открытия внешних содействие окажет правительство. В том числе по снятию барьеров в направлении России. "Свой рынок нужно защищать активнее", - уверен Александр Лукашенко. На нем свободно присутствует и украинский щебень, в то время как южная соседка выстраивает препоны для нашей продукции.

Работников предприятия также интересовала реконструкция дороги, связывающей Кобрин с Гомелем. Этот участок трассы оставляет желать лучшего. Александр Лукашенко заверил, что проблема будет решена. Модернизацию ускорят. Еще одно поручение Президента в ответ на просьбы работников разобраться с проблемами лицензирования на ряд медуслуг в санатории "Свитанак" возле Микашевичей. "На все про все - неделя!", - отметил глава государства.