А. Лукашенко поставил задачи перед аграриями - своевременно и качественно провести уборку урожая с полей

Уборочная набирает обороты. Первый миллион тонн зерна уже в закромах. Аграрии взяли хорошие скорости. Важно не сбавлять темпы. В короткие сроки нужно провести и заготовку кормов, и уборку зерновых. Особенность этого года в том, что все культуры приходится убирать фактически одновременно. Это не упрощает задачи. Но Президент уверен: дисциплина и грамотная стратегия в организации страды позволят рассчитывать на весомый каравай. Ожидается, что он будет не меньше, чем прошлогодний. Тем более это важно в нынешнем году, когда на продовольствии можно неплохо заработать.