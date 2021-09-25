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А. Лукашенко поставил задачу главе Минсельхозпрода посеять озимые в течение недели
Посеять озимые в течение недели! Такую задачу перед аграриями поставил Президент. Накануне глава государства заслушал доклад профильного министра о ситуации, которая складывается в сельском хозяйстве в связи с неблагоприятными погодными условиями.
В числе основных обсуждавшихся проблемных вопросов - не только затянувшийся сев озимых культур, но и замедление темпов уборки урожая картофеля, в некоторых районах сахарной свеклы, а также кукурузы на силос. По итогам доклада Александр Лукашенко дал ряд поручений правительству, министру совместно с губернаторами активизировать сельскохозяйственные работы и вести сев озимых, в том числе до позднего вечера, а где есть возможность - и ночью. Также главе Минсельхозпрода Ивану Крупко и правительству поручено через неделю организовать совещание у главы государства с докладом о конкретных результатах проделанной работы.
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