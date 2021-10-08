А. Лукашенко: Потребкооперация осталась верна своей главной цели - работать на благо людей

Белкоопсоюз - структура сегодня покрывает примерно пятую часть торговли в малых населенных пунктах и деревнях. По факту - это социальная нагрузка кооператоров, и это важная работа. Как, собственно, важно и уметь зарабатывать деньги. Тем более что ресурса у союза более чем достаточно. Таковы тезисы Президента на крупном собрании потребкооперации во Дворце Республики. Что делать с ценами и почему должна быть конкуренция? А также - как простимулировать население сотрудничать и каких перемен ждет Александр Лукашенко от продовольственного кластера? Наш политический обозреватель Алексей Волков побывал на мероприятии.

Эти смаженки стали настоящей визитной карточкой придорожного кафе Кировска. Локальный эксклюзивный фастфуд занял свое место в рационе местных жителей годы назад. Потом подтянулись и транзитники.

Мы находимся на трассе такой значимой Могилев - Бобруйск. Поэтому у нас посетителей очень много заезжих - из разных городов, стран. Реконструкцию мы сделали на кухне, и в зале у нас обновился интерьер. Уже совершенно в новом стиле. Не спим - разрабатываем новые виды смаженок. Елена Семенова, заведующая кафе

Захотел есть в дороге - заехал за чашечкой кофе и сэндвичем. Проще плана не придумать. Белкоопсоюз освоил бизнес у дороги далеко не везде. Да, поджимают и заправки, и частники, но ведь гигант может предложить не замороженную еду, а своего производства, свежую.

Собрание Белкоопсоюза во Дворце Республики

В прошлый раз во Дворце Республики кооператоры собирались в 2013 году. С тех пор многое поменялось - пора бы меняться и Белкоопсоюзу. Кооперация как структура колоссальна. Задействовано 40 тысяч человек. Объем деятельности - свыше трех миллиардов рублей. Это пять с половиной тысяч магазинов. И вековой продуктовый Левиафан (а потребсоюзу 104 года) нуждается в серьезной встряске.

В кулуарных разговорах кооператоры подчеркнут: сегодня в первую очередь - выборы нового председателя, итоги подведут после. Важная и ответственная позиция за Олегом Мацкевичем.





Людьми и для людей. Готовый рекламный слоган кооперации подарил Александр Лукашенко. Президент тоже принял участие в большом собрании. Глава государства прекрасно понимает, как работает это мини-государство, но ведь главная цель - работа на благо народа.

Еще с советских времен есть шутка: существуют только две системы - солнечная и потребкооперация. И здесь много правды. Ваши военные подвиги, когда вы кормили и одевали партизан, когда кормили детей бесплатными завтраками, мы помним. Такие людичестные, добросовестные, проверенные временем нам нужны, и мы всегда их поддержим. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Торговля - начало начал белорусской кооперации. Белкоопсоюз исправно покрывает 20 % всего товарооборота на селе - это и маленькие магазины, и автолавки. Доезжают и до деревень с населением в десять человек - на этом много не заработаешь. А в городах "щемят" торговые сети. Ситуация понятна, но если приглядеться, у кооператоров есть на руках все козыри и ресурсы, чтобы и дать бой, и заработать на свои социальные проекты.

Президент о качестве обслуживания в малых населенных пунктах

Жизнь не стоит на месте. Приходят новые технологии. У нас непростая ситуация с бюджетом, когда надо считать и экономить каждую копейку. Все услуги должны быть доступны сельскому населению. Слушайте отзывы простых людей. Такой же подход - качество превыше всего - должен быть на всех объектах. Белорусы привыкли к европейскому сервису. Моральный и физический износ многих товарных объектов, неправильное использование площадей. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Идеи и предложения прозвучали от работников Белкоопсоюза. Причем не только от чиновников. Знакомьтесь, Наталья Харлап - буфетчик того самого придорожного кафе со смаженками.

Идея Президенту понравилась. И неудивительно, ведь эта маленькая смажня - символ: кооперация умеет делать доходные, интересные потребителю товары и готовую продукцию. Знаете, зачастую наш человек, побывав в Европе, удивляется: у них очень много маленьких магазинов, булочных и бакалейных лавок - здорово. Так, пожалуйста, государство не против, оно еще и поможет. Но двигаться и шевелиться нужно самим - это закон рынка, это закон жизни.

Торговля на местах тоже имеет свою специфику. Ведь село привыкло обеспечивать себя молоком, картофелем и мясом самостоятельно. А вот своими силами добыть сахар из свеклы - удел только самых смекалистых жителей. Поэтому в том же Поставском районе местное райпо - солидный игрок в торговле.

Поставский филиал обслуживает население трех районов - Поставского, Шарковщинского, Браславского. Всего торговая сеть - 95 торговых предприятий, из них 74 - Поставский район, 13 - Браславский, 8 - Шарковщинский. Кроме того, мы обслуживаем ряд малых населенных пунктов. В Поставском районе 355 малых населенных пунктов обслуживается девятью автомагазинами. Анна Сенько, директор Поставского филиала Витебского облпотребобщества

Это классика вне времени. Розница будет всегда. Однако пандемия, цифровизация да и ритм жизни все чаще требуют онлайн-вмешательства. Почему бы и отрасли не расширить свое присутствие в цифре?

А. Лукашенко: Посмотрите, как за последние несколько лет развилась интернет-торговля

Посмотрите, как развивается торговля в интернете. Доставка товаров на дом - мировой тренд. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Настоящий белорусский бренд

В конце июня Александр Лукашенко посетил Свислочь, где лидера угостили хлебом из местной печи. Президент остался в восторге, а жители грамотно монетизировали ту самую плетенку. Теперь она называется "Батькова булка".

Кстати, на идею Президент отреагировал позитивно. Бренд отдает бесплатно, как и рекламу.

Четкий контроль за товарами

Шутки шутками, но Александр Лукашенко даст кооператорам понять: работать надо добросовестно - в некоторых магазинах находили товар, который испортился месяц назад. А его продавали. Или вот, скажем, деревня Любоничи - на полках лежала просрочка в 160 суток!

Цены - больной вопрос. Ясное дело, работать в убыток странно, нужен баланс.





Важное замечание Александра Лукашенко: заготовительная деятельность потребкооперации. В 2021 году у населения купили продукции на 230 миллионов рублей. Капля в море, если учесть, что зачастую селянин не может банально достучаться до кооператоров. В ход идут перекупщики, а порой и вовсе яблоки гниют в саду, помидоры уходят в мусорку, а человек идет писать жалобу. Бюджет такой роскоши позволить себе не может - нужно драться каждую заработанную копейку.

Посмотрите, насколько в этом плане стали лучше работать частники, фермеры. Мир сегодня повернут на экологически чистой продукции. Прекратите прикрываться заготовительной деятельностью как социальной. К сожалению, делаю выводы, что понимание таких простых вещей есть не у всех работников на местах. Наладьте сотрудничество с каждым фермером. Поезжайте к ним сами. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Продовольственная безопасность Беларуси

2020 год с его COVID-19 убедил даже самых расточительных - нужны запасы. В Беларуси 130 современных хранилищ. Осенью собрал - весной выгодно продал. И не нужно тратить деньги на импортную продукцию.

90 % Белкоопсоюз продает отечественного товара: от меховых изделий до хлеба. Та же буханка - простая формула экономического успеха - свое сырье, свое производство и своя реализация.

И вот здесь на авансцену выходит переработка. Зачем продавать просто помидор, если можно из него сделать кетчуп, сок и пасту, а затем уже отдавать на прилавки? Это же рыночный завет "получил лимон - сделай лимонад". Не нужны никакие бизнес-тренинги, чтобы понять - чистая маржа.

Ставлю задачу выйти к 2025 году на 90 % переработки. Кооперативная промышленность - это серьезный резерв наращивания внутренней экономики. Для потребкооперации остается важной задачей и создание единой системы оптовых закупок. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь





Президент: Звероводческая отрасль должна не просить бюджетных денег, а приносить стабильный доход

Белкоопсоюз - это не только продукты, это еще и зверофермы - 90 % республиканского производства. В отрасль вложены ресурсы, деньги, силы. И она себя неплохо показывает.

Опять же Беларуси помогла наша холодная голова. Ведь те же датчане на фоне COVID-19 уничтожили 10 миллионов норок. После ошибку признали, но рынок потерян. Надо брать - призыв Президента. Но! Учитывать рентабельность. При активной деятельности потребкооперация зарабатывает не так активно, как хотелось бы.

Есть долги перед банками, кредиты. Сегодня таких предприятий в союзе - два десятка.

Белкоопсоюз - важнейшее для Беларуси объединение

Через месяца четыре по всем убыточным предприятиям Президент ждет четкий план. Кстати, этот вопрос, как и все озвученные, на контроле вице-премьера Александра Субботина, госконтроля и руководителей облисполкомов. Значение, как и важность Белкоопсоюза, для страны переоценить сложно. Она представлена буквально в каждом уголке Беларуси.

Александр Лукашенко на собрании затронул лишь системные вопросы, хотя продовольственная безопасность сегодня - это и политический момент - в мире с продуктами становится только хуже. Александр Лукашенко даже пошутит, что в свете этого именно кооператоры - главные пропагандисты в стране. Безумие 2020 года страна пережила. А кто сказал, что дальше будет легче?

А. Лукашенко: Нас будут шатать очень долго, но я не собираюсь вставать на колени

Расхолодились: революцию выиграли, сейчас будем ходить отдыхать. Да нет, дорогие мои. Нас будут шатать очень долго, пока не поставят на колени. Но я не собираюсь на колени вставать. Если вы хотите, вставайте, но без меня. Мы уже свое на коленях отстояли. Сейчас надо этот клочок земли отстоять, как я часто говорю, для наших детей и внуков. Им деваться некуда. Не думайте, что они, когда поляки займут Беларусь (как они хотят), все будут начальниками здесь. Попадете под плетку, да еще какую. Я это знаю. И если мы в экономике, в деятельности Белкоопсоюза выдержим, никакие санкции, никакие поляки, американцы нам не страшны. У нас есть чем им ответить. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Президент поздравил с избранием нового председателя Белкоопсоюза

Темы злободневные, но ведь для нового председателя - это важное событие. Поздравление от Президента. И напутствие, которое с годами становится лишь актуальнее.