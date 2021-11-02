А. Лукашенко пригрозил снять с постов губернаторов

Разбор полетов на этой неделе наш Президент устроил по сельхозработам в стране. Даже пригрозил снять с постов губернаторов. Дело в том, что во вторник, когда Александр Лукашенко подлетал к Лиде (а это было в начале 11-го) он не увидел ни одного комбайна в поле, который бы убирал кукурузу, и ни одного трактора, который бы пахал.

В чем причина такой жесткой критики - поработали и узнали наши журналисты. Рассказывает Екатерина Тихомирова.

Оставить не поднятую зябь до весны, значит, потерять потом в урожае. В идеале оптимальная среднесуточная температура для осенней вспашки должна быть не ниже + 10. На севере страны термометр таких значений уже не показывает. Из-за особенностей климата уложиться в технологические сроки аграриям всегда и так проблематично, потому нельзя терять ни минуты. Такая же история с кукурузой. После заморозков уже нет смысла убирать эту культуру на силос. Давайте послушаем, о чем шла речь.

Мы застыли, мы успокоились. А весной сколько будет работы! Мы же не успеем! - акцентировал внимание глава государства. - Поэтому подъем зяби, уборка кукурузы на зерно! Немедленно. С утра до ночи. Не надо ждать, что кукуруза высохнет, - попадем под снег. Это нетерпимо! Ни один губернатор не будет работать, если в этом году зябь не будет поднята. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Расслабляться действительно рано. Мировые цены на продовольствие растут, и конца и края этому процессу не видно. Более того, политики продолжают линию, которая ведет к еще большему кризису. Разрываются логистические цепочки, цены на электроэнергию, газ и топливо идут вверх. И вспаханное поле становится вопросом стратегической безопасности. В этом году мы идем на увеличение объемов экспорта. И, несмотря на санкции, прогнозы оптимистичные - на опережение поставленных планов.

По итогам 8 месяцев мы поставили на зарубежный рынок продовольственных товаров на сумму более 4 млрд долларов. Таким образом рост - почти 11 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прогноз на 2022-й, согласно программе, более 6 млрд долларов. Увеличение поставок наблюдаются практически по всем регионам мира. И что интересно, значительно в страны Евросоюза.



