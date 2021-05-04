Состояние экономики, борьба с последствиями пандемии - Президент принял с докладом премьер-министра

Волнующие темы и самые актуальные вопрос: состояние экономики, готовность отстаивать национальные интересы под давлением санкций, борьба с последствиями пандемии и новые инструменты поддержки чернобыльских территорий.

С докладом у главы государства - премьер-министр. Экономика. Здесь Президента интересовали не столько успехи и макропоказатели. Они для условий пандемии неплохие: ВВП прибавил около процента, экспорт вырос почти на четверть - явное оздоровление торговли после закрытых (не нами) границ. Александр Лукашенко сосредоточил внимание на отстающих отраслях. Правительству предстоит подстегнуть инвестиционную активность и внутреннюю торговлю, просела розница. Люди стали больше откладывать, по-народному, на черный день. К этому толкают мрачные прогнозы отдельных экспертов. К слову, они ни разу не оправдались за последние минимум 10 лет - обратил внимание Президент.