А. Лукашенко проводит совещание, на котором обсуждают все нюансы жатвы-2021

Своевременно и качественно провести уборку урожая с полей! Сегодня Президент проводит совещание, на котором обсуждают все нюансы жатвы-2021. Страда набирает обороты - намолочено уже более миллиона тонн зерновых. Важно действовать на упреждение, чтобы без проблем организовать работу техники и людей. Ситуация в полях в нынешнем году непростая. Погода заставляет аграриев поволноваться. Положение может ухудшиться. Поэтому нужно держать темп. Особенность этого года - все культуры приходится убирать фактически одновременно. Это тоже не добавляет аграриям оптимизма. Но Президент уверен: дисциплина и грамотная стратегия в организации уборочной кампании позволят рассчитывать на весомый каравай. Это важно в нынешнем году, когда на продовольствии можно неплохо заработать.