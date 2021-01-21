А. Лукашенко: Свободных денег нет, тем более для объектов, которые сами должны приносить доход

Социальная справедливость, целесообразность и экономическая эффективность должны быть в основе принятия законодательных решений. Об этом сегодня заявил президент на совещании с руководством Совета Министров.

Актуальные социально-экономические аспекты развития страны

В центре внимания - инвестпрограмма на этот год и реализация наиболее значимых проектов, а также ряд документов, которые затрагивают различные сферы жизни и лежат в экономической плоскости. Президент не раз отмечал, что экономика - это главное, это нельзя упустить из виду в непростое время. Решение экономических вопросов позволит справиться с другими задачами развития. Среди приоритетов четкая и продуманная инвестиционная программа, где вложение каждого рубля должно быть финансово обосновано.

Государственная инвестпрограмма на нынешний год будет доработана. Главное мерило предстоящих корректировок - эффективность государственных вложений. Проектам, с которыми можно повременить, дадут небольшую отсрочку. Акцент будет сделан на тех проектах, которые неотложно нужны стране и людям. Ревизию госпрограммы проведут в ближайшее время. А после внесут на рассмотрение президента.

Ряд предложений правительства рассмотрели во Дворце Независимости

На повестке и корректировка законодательства по вопросам деятельности хозяйственных обществ - эти документы регламентируют почти все сферы создания, работы и ликвидации коммерческих организаций. Президент подчеркивает, что при совершенствовании правового поля концептуальные подходы к приватизации останутся прежними. Развитию партнерства государства и частника - зеленый свет, но созданное народом – неприкосновенно. Правительство предложило также продлить действующие условия работы агроэкобизнеса, сохранив льготные кредиты. Туристическая сфера сильнее других пострадала от последствий пандемии - президент предлагает заглянуть за горизонты пятилетия.

Президент: Ввести жесткие меры за нарушение законодательства по налогообложению