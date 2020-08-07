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Александр Лукашенко: У нас нет олигархов. И при мне их не будет

Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

- В Беларуси, говорят, нет олигархов. И когда кто-то пытался поставить себя выше государства, Вы быстро указывали ему его место. Это действительно так?

- Правда. У нас нет олигархов, и при мне их не будет. Власть властью, бизнес бизнесом. У нас очень жестокая система борьбы с коррупцией, суровая система, как я вчера сказал. Поэтому олигархов быть не может. Они равноприближены к власти настолько, насколько равноудалены.

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