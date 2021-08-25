А. Лукашенко во время рабочей поездки в Логойский район оценил состояние и перспективы развития отечественной сельхозтехники

Александр Лукашенко знаковую для страны дату проводит в полях. Сегодня глава государства с рабочей поездкой в Логойском районе, чтобы лично оценить состояние и перспективы развития отечественной сельхозтехники. За 25 лет удалось достичь многого - Президенту продемонстрировали всю линейку белорусских комбайнов. Не только.



В стране выпускают 11 моделей зерноуборочных машин. Число модификаций - свыше 7 десятков. Это техника мирового уровня. Еще 7 моделей планируют запустить в производство в ближайшее время.

Это позволяет быстро и без потерь убирать хлеб с полей, существенно экономить на закупках дорогой импортной техники, наконец, развивать свои технологии и давать рабочие места людям. Сегодня на конвейерах Гомсельмаша работают порядка ста тысяч рабочих рук. Президент даже скажет: когда-то все это было лишь мечтой.