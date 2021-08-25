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А. Лукашенко во время рабочей поездки в Логойский район оценил состояние и перспективы развития отечественной сельхозтехники

Более десятка моделей комбайнов. Самые современные машины, которые не уступают зарубежным образцам. Практически полное импортозамещение. Накануне исполнилось ровно четверть века, как в нашей стране по поручению главы государства было решено развивать собственное зерноуборочное комбайностроение. Сегодня Президент еще раз назовет это решение историческим.

Президент посещает с рабочей поездкой Минскую область

Александр Лукашенко знаковую для страны дату проводит в полях. Сегодня глава государства с рабочей поездкой в Логойском районе, чтобы лично оценить состояние и перспективы развития отечественной сельхозтехники. За 25 лет удалось достичь многого - Президенту продемонстрировали всю линейку белорусских комбайнов. Не только.

В стране выпускают 11 моделей зерноуборочных машин. Число модификаций - свыше 7 десятков. Это техника мирового уровня. Еще 7 моделей планируют запустить в производство в ближайшее время.
Это позволяет быстро и без потерь убирать хлеб с полей, существенно экономить на закупках дорогой импортной техники, наконец, развивать свои технологии и давать рабочие места людям. Сегодня на конвейерах Гомсельмаша работают порядка ста тысяч рабочих рук. Президент даже скажет: когда-то все это было лишь мечтой.

Отечественное комбайностроение помогло решить продовольственные проблемы

Не обошлось и без доли критики. Белорусские комбайны позволяют качественно работать в поле. Но бесхозяйственность в отношении техники и урожая во время уборочной оборачивается заметными потерями хлеба. В итоге зерно приходится закупать за рубежом. Президент еще раз призвал хозяйства к дисциплине. Также повышать уровень локализации при производстве техники. Отдельные узлы приходится закупать у западных производителей. Но и белорусские могут активнее замещать импорт, уверен Александр Лукашенко. Гомсельмаш в этом направлении демонстрирует успехи: на предприятии за 5 лет импортоемкость производства сократили вдвое. Но нужно ускориться. Это касается и техники в целом.

Александру Лукашенко сегодня показали технику в деле. Машины отвечают запросам времени - используют технологию интеллектуального зрения (автоматика позволяет комбайнеру не отвлекаться на управление, а следить лишь за качеством уборки). На память Президенту подарили маленькую копию первого белорусского комбайна - символа новой эпохи в развитии аграрного дела.


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