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А. Лукашенко заслушал результаты хода сельскохозяйственных работ
Темпы сельскохозяйственных работ с прицелом на урожай в будущем году - сегодня в центре внимания на высшем уровне. Президент заслушал результаты труда аграриев.
Неделю назад правительству было поручено активизировать работы в полях, чтобы оперативно завершить сев озимых. В нынешнем году неблагоприятные погодные условия затянули эти работы: замедлились темпы уборки картофеля и кукурузы на силос. Александр Лукашенко требовал трудиться в поле, что называется, 24 на 7, буквально нон-стоп. Сегодня Кабинет министров и губернаторы держат ответ. Своевременный сев и уборка - это вопрос продовольственной безопасности, наш экспортный потенциал. В пандемию он не теряет актуальности.
Итоги уборки зерновых подведены, госзаказ выполнен, население с хлебом. Как и чем кормить скотину - вопрос номер один. Проблемы с сахаром. Еще раз обвалится - обвалится правительство. Логистика подвела. Как в Великобритании, смотрите, чтобы не было перебоев по поставкам и ценообразованию.
Президент поставил задачу правительству не допускать перебоев с поставками товаров
Несмотря на активизацию усилий в полях, сев озимых пока не завершен. В стране осталось засеять немногим более 10 % площадей. Президент потребовал в течение нескольких дней завершить начатое. Перед губернаторами Александр Лукашенко поставил задачу сохранить скот. Вопрос падежа с повестки не снят! Генеральная прокуратура также держит его на контроле. Также глава государства предложил посмотреть на лучший опыт советского времени, когда молодежь была привязана к своей земле.
Президент: За университетами и школами могли быть закреплены сады с плодовыми культурами
У нас школьники уже даже в деревне не знают, что такое земля, почва. Они уже не умеют работать. А раньше у каждого были подсобные хозяйства, в каждой школе. И дети заготавливали себе на всю зиму до следующего урожая и морковь, и свеклу, и капусту - то, что нужно к столу. За университетами и школами могли быть закреплены сады с плодовыми культурами. Гектаров 15-20. И они уберут это. Мы забудем, что такое польское яблоко: своих яблок будет достаточно. Элементарно вроде, но не делаем.Задача для нашего АПК - не допустить падения показателей по итогам года. Недобор зерновых важно компенсировать в других сегментах производства. Именно сохранить темпы выпуска молочной и мясной продукции. Президент потребовал соблюдать дисциплину во всем. Сегодня это ключ к успеху в аграрном деле, подчеркнул Александр Лукашенко.
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