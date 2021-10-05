А. Лукашенко заслушал результаты хода сельскохозяйственных работ

У нас школьники уже даже в деревне не знают, что такое земля, почва. Они уже не умеют работать. А раньше у каждого были подсобные хозяйства, в каждой школе. И дети заготавливали себе на всю зиму до следующего урожая и морковь, и свеклу, и капусту - то, что нужно к столу. За университетами и школами могли быть закреплены сады с плодовыми культурами. Гектаров 15-20. И они уберут это. Мы забудем, что такое польское яблоко: своих яблок будет достаточно. Элементарно вроде, но не делаем. Задача для нашего АПК - не допустить падения показателей по итогам года. Недобор зерновых важно компенсировать в других сегментах производства. Именно сохранить темпы выпуска молочной и мясной продукции. Президент потребовал соблюдать дисциплину во всем. Сегодня это ключ к успеху в аграрном деле, подчеркнул Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь