А. Субботин: Безбарьерная торговля внутри Евразийского экономического союза товарами и услугами - главная цель интеграции "пятерки"

Национальная безопасность базируется на экономике. А членство в интеграционных структурах дает дополнительный шанс их участникам к успешному продвижению и закреплению на общем рынке. Безбарьерная торговля внутри Евразийского экономического союза товарами и услугами - главная цель интеграции "пятерки".На это нацелена работа и белорусского правительства, рассказал нам вице-премьер Александр Субботин. На этом пути важны и единые законодательные инициативы, ведь сегодня из-за разности подходов на правовом уровне убытки несет та же перерабатывающая отрасль. А ведь стратегическая цель - это создание единого аграрного рынка. Об этом и не только вице-премьер Александр Субботин рассказал "Главному эфиру". Смотрите в это воскресенье в 9 вечера.