3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
А. Субботин: Сев озимых в Беларуси должен быть завершен до 8 октября
Сев озимых в Беларуси должен быть завершен до 8 октября. Как заявил нашему телеканалу вице-премьер Александр Субботин, многие области уже к завтрашнему дню будут на финишной прямой. Темпы посева высокие (до 70 и выше) тысяч гектаров в сутки. Все хозяйства обеспечены техникой и топливом. Работы идут и ночью. Также параллельно аграрии убирают лен, кукурузу и гречку. На данный момент убрана половина площадей.
Что касается сахарной свеклы, то на сегодня убрано 20 % урожая. Заводы в день перерабатывают до 4 700 тонн. И это намного больше, чем может потребить внутренний рынок, поэтому уже есть экспортные контракты.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Сторонники меньшинств в США заявили о намерении "пойти на Вашингтон народным маршем"
В Амстердаме зафиксированы нападения на футбольных болельщиков - 2 человека похищены или убиты
"Хезболла" обстреляла базу израильских ВМС "Стелла Марис" под Хайфой
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов