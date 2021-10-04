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А. Субботин: Сев озимых в Беларуси должен быть завершен до 8 октября

Сев озимых в Беларуси должен быть завершен до 8 октября. Как заявил нашему телеканалу вице-премьер Александр Субботин, многие области уже к завтрашнему дню будут на финишной прямой. Темпы посева высокие (до 70 и выше) тысяч гектаров в сутки. Все хозяйства обеспечены техникой и топливом. Работы идут и ночью. Также параллельно аграрии убирают лен, кукурузу и гречку. На данный момент убрана половина площадей.

Что касается сахарной свеклы, то на сегодня убрано 20 % урожая. Заводы в день перерабатывают до 4 700 тонн. И это намного больше, чем может потребить внутренний рынок, поэтому уже есть экспортные контракты.

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