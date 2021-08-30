А. Турчин: Агрокомбинат "Снов" - флагман АПК всей Беларуси

Здесь получают рекордные 50 литров молока от коровы, собирают по 80 центнеров с гектара зерновых и производят только мясной продукции более трех сотен видов. Агрокомбинат "Снов" накануне отметил 70-летие. Юбилей одного из крупнейших и успешных сельхозпредприятий страны - основание для встречи всего большого коллектива. Это почти 2 тысячи работников. В праздничном шествии участвовали агрономы и животноводы, механизаторы, водители, финансисты и маркетологи. Многие из них получили награды от руководства Минской области, Министерства сельского хозяйства, а также Совета Республики.



Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Агрокомбинат - это такой флагман АПК не только Минщины, но и всей страны. Здесь все - от возделывания культур и до продаж готовой продукции - находится в агрокомбинате. Это молоко, мясо птицы, свинины. Высокие урожаи зерновых. Я уверен, что "Снов" будет и дальше развиваться. В прошлом году он присоединил к себе еще одно хозяйство. Он масштабируется, это будет дальше происходить.

Сновские аграрии в этом сезоне собрали хороший урожай зерна. Это свыше 40 тысяч тонн, которые станут основой стабильной работы предприятия.