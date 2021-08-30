3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
А. Турчин: Агрокомбинат "Снов" - флагман АПК всей Беларуси
Здесь получают рекордные 50 литров молока от коровы, собирают по 80 центнеров с гектара зерновых и производят только мясной продукции более трех сотен видов. Агрокомбинат "Снов" накануне отметил 70-летие. Юбилей одного из крупнейших и успешных сельхозпредприятий страны - основание для встречи всего большого коллектива. Это почти 2 тысячи работников. В праздничном шествии участвовали агрономы и животноводы, механизаторы, водители, финансисты и маркетологи. Многие из них получили награды от руководства Минской области, Министерства сельского хозяйства, а также Совета Республики.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Агрокомбинат - это такой флагман АПК не только Минщины, но и всей страны. Здесь все - от возделывания культур и до продаж готовой продукции - находится в агрокомбинате. Это молоко, мясо птицы, свинины. Высокие урожаи зерновых. Я уверен, что "Снов" будет и дальше развиваться. В прошлом году он присоединил к себе еще одно хозяйство. Он масштабируется, это будет дальше происходить.
Сновские аграрии в этом сезоне собрали хороший урожай зерна. Это свыше 40 тысяч тонн, которые станут основой стабильной работы предприятия.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
К 80-летию освобождения Беларуси в Москве ветеранам ВОВ вручили медали
На семинаре в Минске с чиновниками обсудили коррупцию и риски для экономики страны из-за взяток
Госстандарт Беларуси провел ревизию в магазинах детских игрушек - какие товары попали под запрет?
Белорусы снова смогут из Минска отправиться в Мюнхен
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Минчанка трижды выносила чужие кроссовки из раздевалки спортзала
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений