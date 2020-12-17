3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
А. Турчин: Строительство, сельское хозяйство и розничная торговля показали рост
Эпидситуация и экономика центрального региона - об этом говорили навстрече президента с председателем Минского облисполкома. Александр Турчин - год в должности. Время подвести итоги работы: как справляется столичная область в непростой 2020-й, и как выполняются поручения главы государства. На первом плане, кроме реального сектора, сейчас, конечно, вопросы здоровья.
В Минской области наметился позитив – нет прироста заболевших ковидом и пневмониями, и это повод для сдержанного оптимизма. Что касается экономического развития, то центральный регион - крупнейший в стране: почти полтора миллиона человек и 15 % ВВП Беларуси. Благодаря своему положению, регион привлекает инвесторов, и этим стараются грамотно пользоваться. Среди крупных инвестпроектов - производства электробусов и легковых авто, горно-обогатительный комплекс и перспективный "Великий камень". И радость, и беда области - это промышленные флагманы на ее территории - БелАЗ и Беларуськалий. Эти гиганты во многом делают экономику региона, но в период пандемии им приходится нелегко. Тем не менее, область дает результат.
Сбалансированность экономики и равномерное развитие региона
Сбалансированность экономики, четкая работа предприятий и развитие новых проектов – все это в итоге влияет на жизнь в области и настроения людей. Все усилия направлены на то, чтобы регион развивался равномерно, и не было большого разрыва в доходах и уровне жизни людей.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
"В открытом доступе": как в советское время чтили память защитников Брестской крепости
Спешиваться или не спешиваться? Как общественные обсуждения повлияли на изменения ПДД
В Беларуси отмечают день чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД
По Ближнему Востоку Харрис высказывала противоположные позиции - в угоду разным группам избирателей?
В мире
Все
Туск предположил скорое определение даты перемирия в Украине
Кто привел Эстонию в авангард санкционной политики и как правительство Каллас попросили на выход
Почему Пентагон отказал ВСУ в приоритетной поставке ATACMS
Количество жертв среди мирного населения в Ливане и на палестинских территориях увеличивается
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов