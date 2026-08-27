Адаптация экзотических растений к белорусским широтам: в БГСХА строят уникальные теплицы

Подготовкой первоклассных специалистов для аграрного сектора страны традиционно славится Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. Но сегодня это не просто кузница кадров, а мощный научный центр.

Ученые старейшего вуза не устают удивлять уникальными разработками, которые внедряются на полях и фермах прямо сейчас.

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия ежегодно выпускает до 1 тыс. молодых специалистов для агропромышленного комплекса: инженеров, зоотехников, экономистов.

Вуз сделал ставку на практико-ориентированное образование, чтобы в сельхозпредприятия приходили подготовленные к реалиям специалисты. Именно отсюда пошли истоки современной системы мелиорации, не одна сотня культур, в том числе зерновых, районирована на полях учхоза БГСХА. Здесь началось производство ценных пород рыб, а также укрепляют садоводство.

Начинали всего с нескольких сортов томатов, перца. Сегодня счет пошел за сотни. Именно горецким ученым должны быть благодарны белорусские дачники за возможность выращивать натуральные, вкусные овощи. БГСХА поставляет семена килограммами, каждый раз новые.

Александр Иванистов, начальник научно-исследовательской части БГСХА:

"Дзівосныя" и "спатканне" имеют фиолетовую окраску плодов. Это связано с тем, что у них повышенное содержание антоцианов и каротиноидов. Они обладают повышенной антиоксидантной способностью, т. е. имеют пользу для здоровья человека. Урожайность в теплицах составляет в наших условиях 8-10 кг с кв. м".

Сейчас в биотехнологических лабораториях БГСХА проходят селекцию несколько десятков новых сортов. Среди необычных - сорта лаванды и даже сон-травы. "Лунный свет", "сумерки" - сорта сирени, это совместный с Национальным ботаническим садом проект. Также есть сорта картофеля, китайский в том числе, и винограда.

Тамара Никонович, доцент кафедры селекции и биотехнологии растений БГСХА:

"Поскольку они адаптированы к местным условиям, имеют высокие вкусовые качества и транспортабельны. Во всех отношениях превосходят импортные аналоги. Наша задача - с каждым годом улучшать качество этих сортов, минеральный состав, антиоксидантный комплекс, витаминный состав и в целом красивый внешний вид".

Белорусские ученые вырастили и несколько сортов черного тмина - очень прихотливой культуры. Но сделали это в белорусских условиях, пользу ожидают колоссальную.

Анастасия Исакова, доцент кафедры защиты растений БГСХА:

"Это тот самый черный тмин, который в нашу страну завозят из Центральной и Западной Азии. Применяется в пищевой, косметологической, парфюмерной промышленности. Можно также использовать и в фармацевтике. Мы бы хотели, чтобы и в нашей стране были свои сорта, семена, чтобы можно было свою отечественную продукцию делать, не закупая".

Также в БГСХА готовят прорыв в производстве семенного материала для больших тепличных хозяйств. На территории академии возводят умный тепличный комплекс пятого поколения.

Дмитрий Романьков, доцент кафедры плодоовощеводства БГСХА:

"Это проект будущего, который сочетает в себе две основные задачи: обучение специалистов, в том числе для этих тепличных комбинатов, но не только Беларуси, но и Российской Федерации, а также проведение научных исследований. Идет развитие цифровизации, в том числе подключение искусственного интеллекта, который будет управлять выращиванием растений".

Ученые смогут повысить урожайность культур на 30 %. Рядом возводят и пленочную теплицу. Она будет двухслойной, что повысит сезонность получения продукции.

На базе факультета механизации сельского хозяйства в БГСХА уже с 1 сентября заработает лаборатория конструкции тракторов "Беларус" и виртуальных систем управления. Симуляторы уже ждут студентов.