Африканская страна запустит свою криптовалюту

Глава Центральноафриканской Республики заявил о скором запуске в стране собственной криптовалюты. Она станет альтернативой традиционным деньгам и позволит отказаться от "использования средств обычной экономики". Новая монета получит название санго. Подробностей по поводу нового проекта, в том числе и таких, как санго будет работать, на каком протоколе основана и когда ей можно расплачиваться, власти республики не сообщают. Однако рассчитывают, что это поможет привлечь иностранных инвесторов.