ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Агентство Fitch подтвердило безупречную кредитную репутацию Беларуси

Одно из крупнейших международных рейтинговых агентств - Fitch - подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне B, прогноз стабильный. Отмечена безупречная платежная дисциплина и макроэкономическая стабильность.

Еще больше событий изжизни экономики Беларуси смотрите в нашей новостной ленте.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все