3 млн т зерна вместе с рапсом и кукурузой намолотили аграрии Минской области. Таким образом центральный регион выполнил поручение Президента Беларуси.

На данный момент намолот в стране уже превысил 10,8 млн т зерна с учетом рапса и кукурузы, и это не предел - работы в полях продолжаются. В честь каждого миллиона свой регион создал каравай-миллионник, который отражает не только всю красоту региона, но и является символом продовольственной безопасности страны. Хлебные шедевры почетно занимают место во Дворце Независимости и борются за звание лучшего из лучших. В 2026 году им стал каравай Могилевской области.

На 84 % выполнен план по уборке сахарной свеклы. Накопано 4 млн 558 тыс. т корнеплода средней урожайностью 499 ц/га. Картофеля собрано 735 тыс. т, овощей, выращенных в открытом грунте, - 154 тыс. т.