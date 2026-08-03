Аграрии Минской области намолотили более 1 млн т зерна с учетом рапса - почти четверть от республиканского каравая. В лидерах оказались три района: по 100 тыс. т намолотили Несвижский, Слуцкий и Копыльский районы.

"На сегодняшний день 220 экипажей зерноуборочных комбайнов намолотили больше 1 тыс. т зерна. При этом лидеры намолотили по 3,5 тыс. т, 7 экипажей - по 2 тыс. т, - отметил председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко. - Нас радует, что среди них 29 молодежных экипажей. Это говорит о преемственности поколений. 206 водителей перевезли свыше 1 тыс. т зерна. А наш лучший на сегодняшний день водитель, передовик Виталий Кишко из Клецкого района, уже перевез 4,5 тыс. т зерна".