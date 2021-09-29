Качественно и в кратчайшие сроки необходимо завершить посевную кампанию озимых культур в Беларуси

Сегодня люди понимают ответственность. День и ночь работаем. Организовали все предприятия: лесхоз, ПМК, дорожников. И за 5-6 дней мы отсеем весь зерновой клин. Люди не обижены и по зарплате. Топливо есть на неделю вперед.

Виталий Закордонский, первый зампредседателя Белыничского райисполкома