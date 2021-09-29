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Качественно и в кратчайшие сроки необходимо завершить посевную кампанию озимых культур в Беларуси

Качественно, а главное в кратчайшие сроки завершить посевную кампанию. Такая задача поставлена перед аграриями. Поэтому вся техника сегодня в полях от рассвета до позднего вечера. Во многих хозяйствах, например, в Могилевской области организована работа и круглосуточно: подготовка почвы, посев. В этом году под озимые культуры отведено больше земель. Свыше половины уже в зачете.

Все стараются. Для этого и работаем. Погодные условия сыграли свою роль. Сейчас приходится наверстывать упущенное. Поэтому работаем и допоздна, не считаясь со временем.
Михаил Борисенко, механизатор ОАО "Белыничский райагропромтехснаб"
Сегодня люди понимают ответственность. День и ночь работаем. Организовали все предприятия: лесхоз, ПМК, дорожников. И за 5-6 дней мы отсеем весь зерновой клин. Люди не обижены и по зарплате. Топливо есть на неделю вперед.
Виталий Закордонский, первый зампредседателя Белыничского райисполкома

Вместе с посевной кампанией продолжается и уборочная. Круглосуточно организована работа на кормовых полях.

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