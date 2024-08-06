Аграрии Беларуси перешагнули экватор уборочной кампании. Рассказываем о культуре земледелия, соблюдении технологий и видах на урожай

Именно мы, наследники победителей, сейчас своим созидательным трудом продолжаем дело предков. Наши аграрии преодолели экватор уборочной кампании. Каравай-2024 весит 6,39 млн т. Из них 5,33 млн т зерновых и зернобобовых культур, 1,53 млн т рапса.

Лидирует по намолоту Минская область (на ее счету 1,72 млн т). За ней следуют Брестская и Гродненская, они приближаются к отметке в 1,5 млн т. Планку в 600 тыс. т преодолели Гомельский и Могилевский регионы. На счету Витебской области 482 тыс. т.

На хлебной ниве легко не бывает, есть нюансы и в этом агросезоне. Это и погода, и строгое соблюдение технологий, чтобы обеспечить продовольственную безопасность, и экспортный потенциал. О героях жатвы - в репортаже Натальи Игнатенко.

Глава сельхозпредприятия "Оборона страны" Александр Микалуцкий каждое утро объезжает колосистые поля. Качество зерна отменное, надо завершать уборку, резюмировал директор. При хорошей погоде еще неделя и тритикале будет убрана вся. На последних гектарах обмолачивают ячмень и овес.

Не просто профессия, а стиль жизни. Механизатор Юрий Голуб на уборочной старожил, это его 22-я жатва. Четвертый сезон в помощниках у отца Ангелина. В сезон меняет строгий костюм учителя на более свободный стиль, уместный за штурвалом комбайна. Девушка призналась, что романтика полей влекла ее с детства.

Речицкий район славится семейными династиями. Сразу три таких экипажа в КСУП "Оборона страны". Есть и молодежные. Леонид Стряпушкин и Алеся Михалко первыми в районе намолотили первую тысячу зерна, подбираются к заветным двум. Работа спорится, энергонасыщенный комбайн производства "Гомсельмаш" - техника надежная.

"Два сезона на нем молочу. С каждым годом комбайн от Гомсельмаша все лучше и лучше в плане кабины, удобства. Кондиционер есть, пневмосиденье, все показатели, все на виду", - рассказал комбайнер-тысячник КСУП "Оборона страны" Леонид Стряпушкин.

Энергонасыщенные машины в строю, рабочих рук тоже хватает. А значит, закрома будут полными, а буренки сытыми. В передовом хозяйстве на откорме их более 3 тыс. Тритикале - культура больших возможностей. Дает зерно и зеленую массу на землях, где пшеница не так радует. Но система точного земледелия дает результат.

Убрали озимую пшеницу. Урожайность где-то 55 центнеров с гектара. Это культура, которая дает сегодня выручку, она востребована, но она требует ухода. Александр Микалуцкий, исполнительный директор КСУП "Оборона страны"

Зерносушильный комплекс работает на полную мощность. Несколько видов зерна очищают, сортируют, досушивают и отправляют в счет госзаказа. За сутки три установки перерабатывают более 200 т зерна нового урожая.

Александр Дорох на хлебных просторах личность известная. Не единожды становился героем областных "Дожинок". В лидерах и в этом агросезоне.

"На машине уже 18 лет, 19-й сезон зерно вожу. Разное расстояние. Количество рейсов зависит от урожайности, и 10 бывает, и 12. Главное, чтобы машина не подводила", - сказал водитель-тысячник на отвозке зерна КСУП "Оборона страны" Александр Дорох.

Строгое соблюдение технологии на всех этапах агропроизводства и жесткая дисциплина - вопрос государственной важности. Аграрии понимают, что собрать урожай в срок и без потерь - полдела. Не менее важно его переработать и сохранить.

"Поступает зерно с поля. Почему дорабатываем через сушилки? Потому что оно идет где-то влажное, где-то с сорняками. Погрузчик, машина здесь постоянно. Работаем без остановки круглосуточно, у нас две смены", - отметил заведующий центральным складом КСУП "Оборона страны" Игорь Тущенко.