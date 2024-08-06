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Аграрии Беларуси перешагнули экватор уборочной кампании. Рассказываем о культуре земледелия, соблюдении технологий и видах на урожай
Именно мы, наследники победителей, сейчас своим созидательным трудом продолжаем дело предков. Наши аграрии преодолели экватор уборочной кампании. Каравай-2024 весит 6,39 млн т. Из них 5,33 млн т зерновых и зернобобовых культур, 1,53 млн т рапса.
Лидирует по намолоту Минская область (на ее счету 1,72 млн т). За ней следуют Брестская и Гродненская, они приближаются к отметке в 1,5 млн т. Планку в 600 тыс. т преодолели Гомельский и Могилевский регионы. На счету Витебской области 482 тыс. т.
На хлебной ниве легко не бывает, есть нюансы и в этом агросезоне. Это и погода, и строгое соблюдение технологий, чтобы обеспечить продовольственную безопасность, и экспортный потенциал. О героях жатвы - в репортаже Натальи Игнатенко.
Глава сельхозпредприятия "Оборона страны" Александр Микалуцкий каждое утро объезжает колосистые поля. Качество зерна отменное, надо завершать уборку, резюмировал директор. При хорошей погоде еще неделя и тритикале будет убрана вся. На последних гектарах обмолачивают ячмень и овес.
Не просто профессия, а стиль жизни. Механизатор Юрий Голуб на уборочной старожил, это его 22-я жатва. Четвертый сезон в помощниках у отца Ангелина. В сезон меняет строгий костюм учителя на более свободный стиль, уместный за штурвалом комбайна. Девушка призналась, что романтика полей влекла ее с детства.
Речицкий район славится семейными династиями. Сразу три таких экипажа в КСУП "Оборона страны". Есть и молодежные. Леонид Стряпушкин и Алеся Михалко первыми в районе намолотили первую тысячу зерна, подбираются к заветным двум. Работа спорится, энергонасыщенный комбайн производства "Гомсельмаш" - техника надежная.
"Два сезона на нем молочу. С каждым годом комбайн от Гомсельмаша все лучше и лучше в плане кабины, удобства. Кондиционер есть, пневмосиденье, все показатели, все на виду", - рассказал комбайнер-тысячник КСУП "Оборона страны" Леонид Стряпушкин.
Энергонасыщенные машины в строю, рабочих рук тоже хватает. А значит, закрома будут полными, а буренки сытыми. В передовом хозяйстве на откорме их более 3 тыс. Тритикале - культура больших возможностей. Дает зерно и зеленую массу на землях, где пшеница не так радует. Но система точного земледелия дает результат.
Убрали озимую пшеницу. Урожайность где-то 55 центнеров с гектара. Это культура, которая дает сегодня выручку, она востребована, но она требует ухода.
Зерносушильный комплекс работает на полную мощность. Несколько видов зерна очищают, сортируют, досушивают и отправляют в счет госзаказа. За сутки три установки перерабатывают более 200 т зерна нового урожая.
Александр Дорох на хлебных просторах личность известная. Не единожды становился героем областных "Дожинок". В лидерах и в этом агросезоне.
"На машине уже 18 лет, 19-й сезон зерно вожу. Разное расстояние. Количество рейсов зависит от урожайности, и 10 бывает, и 12. Главное, чтобы машина не подводила", - сказал водитель-тысячник на отвозке зерна КСУП "Оборона страны" Александр Дорох.
Строгое соблюдение технологии на всех этапах агропроизводства и жесткая дисциплина - вопрос государственной важности. Аграрии понимают, что собрать урожай в срок и без потерь - полдела. Не менее важно его переработать и сохранить.
"Поступает зерно с поля. Почему дорабатываем через сушилки? Потому что оно идет где-то влажное, где-то с сорняками. Погрузчик, машина здесь постоянно. Работаем без остановки круглосуточно, у нас две смены", - отметил заведующий центральным складом КСУП "Оборона страны" Игорь Тущенко.
С учетом рапса по стране собрано более 6 млн т зерна нового урожая. Уборку озимых ячменя и рапса завершили. Параллельно аграрии очищают поля от соломы и готовят почву под сев озимых культур, также идет заготовка зеленых кормов и теребление льна.
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