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Аграрии Беларуси приступили к посадке картофеля

Стратегический для страны продукт культивируют во всех регионах. Используются в основном высокопродуктивные сорта белорусской селекции. В хозяйствах Гродненской области, к примеру, особое внимание - подготовке почвы. Картофель высаживают, строго соблюдая агрономические технологии. Отсюда и результат. Средняя урожайность более 500 центнеров с гектара.

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