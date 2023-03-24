Аграрии Беларуси приступили к севу ранних яровых культур - как закладывается будущий урожай

Аграрии Беларуси приступили к севу ранних яровых культур. Чтобы вложиться в оптимальные агрономические сроки, работать приходится весь световой день. Главная задача - положить семена в почву, пока не ушла влага. Первыми высевают люцерну на зеленую массу и ячмень, на очереди овес и сахарная свекла - эти культуры менее требовательны к теплу. Весенняя посевная кампания - одна из главных в аграрном календаре. Именно сейчас закладывается основа для будущего урожая. А это не только залог продовольственной безопасности страны, но и потенциал для экспорта белорусской сельхозпродукции. Репортаж с полей - у Юрия Карнеловича.

До выезда в поле - обязательно проверить технику. Все настройки должны строго соответствовать выбранной культуре, сегодня это яровой ячмень. Проблем быть не должно, говорит механизатор Анатолий Ненартович, сеялку еще зимой сам перебрал до винтика. Такой скрупулезный подход к делу за 17 лет работы еще ни разу не дал сбоев.

Сеялку делали уже зимой, подготавливали. Потому что сам буду работать, сам делал ее. Ну и в день где-то до 30 гектаров можно посеять, если погода позволит. Погода пока позволяет. Анатолий Ненартович, механизатор КСУП "Дотишки"

Строгое соблюдение всех агротехнических норм

В этом году медлить с посевной аграрии не стали. Как только сошел снег, технику вывели в поля. Ведь прежде чем зерно ляжет в землю, необходимо провести целый комплекс подготовительных работ.





Посевная кампания в хозяйстве проходит в несколько этапов. Вначале в почву вносят удобрения, затем ее культивируют. И только потом аграрии приступают непосредственно к севу ранних яровых культур.

Механизаторы работают весь световой день, первым высевают ячмень, на очереди овес и травяные культуры. Все они менее требовательны к теплу. Площади под посев большие, поэтому времени на раскачку нет.

Посеять нам предстоит на эту весеннюю посевную 4 963 гектара яровых культур. Из них 2 380 зерновая группа. Ранних сугубо зерновых - 1380. Ранние зерновые планируем посеять до первых чисел апреля.

Высокопродуктивные сорта - залог хорошего урожая

Не менее важен и качественный семенной фонд. В хозяйстве "Дотишки" используют только высокопродуктивные сорта, которые ежегодно обновляются "суперэлитой". Зерно под посев подготовили еще с осени, на весь запас получен сертификат качества. Аграрии понимают, от этого будет зависеть будущий урожай.

Все семена прошли проверку в инспекции по семеноводству. Все семена проверены и готовы к посевной. Мы все семена протравливаем фунгицидами-протравителями, которые разрешены для этого, чтобы исключить семенную и почвенную инфекцию. Чтобы было дружное и своевременное прорастание семян. Владимир Довгуненко, агроном по защите растений КСУП "Дотишки"

Продовольственная безопасность

В прошлом году белорусы получили действительно рекордный урожай и рекордную экспортную выручку. Но Президент ставит задачу выводить аграрный сектор на новый уровень. И резервы для этого есть. Кадровая и технологическая дисциплина - наше все.

Впереди посевная кампания, провести ее безукоризненно, на самом высоком уровне. Продовольствие сейчас - это золотая жила. Цены сумасшедшие, таких никогда не было и, возможно, не будет. Поэтому уже сегодня думайте, где будем хранить нашу продукцию, если надо хранить ее весны следующего года. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Продолжается уход за озимыми культурами

Сегодня для аграриев задача максимум - положить зерно в почву, пока не ушла влага. Одновременно продолжаются работы и по уходу за озимыми культурами. Зерновые вышли из зимовки без особых повреждений. Чтобы ускорить вегетацию растений, на поля вносят удобрения.





Озимые перезимовали хорошо, гибели посевов нет. Есть небольшие повреждения, то есть весенние заморозки кончики растений немножко подморозили, но это не критично. Пойдут нормальные новые отрастания, и озимые будут развиваться хорошо. Артур Бовбель, замначальника управления сельского хозяйства и продовольствия Вороновского райисполкома

Забота о людях на первом месте

Получить урожай не хуже прошлогоднего - основная задача аграриев. Поэтому квалифицированные специалисты на вес золота. И отношение к ним соответствующее. Действует система материального поощрения. А чтобы не тратить время, обед - прямо в поле 2 раза в день.