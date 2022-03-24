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Аграрии Беларуси в предвкушении старта посевной кампании
Продовольственная безопасность будет обеспечена. Готовность к посевной кампании во многих сельхозпредприятиях страны стопроцентная - это касается техники, удобрений и семян. Аграрии в предвкушении старта большой работы в поле, от которой зависит, насколько весомым будет общий каравай, а еще - обеспечено кормами отечественное животноводство и экспорт. Первые поля уже опробованы механизаторами. Подробности у Андрея Ястребова.
Когда всеми мыслями - уже в поле. Для Михаила Фурсова - механизатора СПК "Колхоз Родина"- это уже восьмой сезон. Сейчас по несколько рейсов в областной центр за удобрениями. Запас должен быть обеспечен. А это только под зерновые - свыше 760 тонн.
Еще пока погодные условия не позволяют, но со временем мы выйдем на более продолжительные рабочие дни в полях.
Такое отношение к работе - тренд "Родины". И, когда до обеда на тракторе, а после - на "Росе" (это комплекс по внесению удобрений), обычное дело. Рассказывает механизатор со стажем Владимир Казаков. 18-й год в родном СПК. Говорит, за зиму соскучились по полю.
Уже выезжали. Два дня уже нормально работали, погода была хорошая. Вносили жидкие удобрения - подкармливали озимые. Траву уже посеяли. Конечно, хочется уже к большой работе приступить.
Запаслись и новой техникой. За год парк "Родины" пополнился еще десятком современных агрегатов и машин, новым комбайном.
Почти полтысячи единиц техники и агрегатов в режиме ожидания, когда смогут выйти в поле. В эту кампанию работы будет больше. Все-таки в деле свыше 10 тысяч гектаров.
Тоже тренд - в ремонтном боксе "Родины" не тесно. Активным обновлением техники здесь занялись еще осенью. И сейчас лишь немного сварки, навесить груз на трактор для работы с посевным агрегатом, ТО.
Техника, которая будет участвовать в весенних полевых работах, полностью исправна. Стоит на линейке готовности. Девять энергонасыщенных тракторов. Завершаем подготовку кормозаготовительной техники.
"Родина" - еще и элитхоз. Обеспечивает и себя, и хозяйства страны высокоурожайными сортами ячменя, овса, пшеницы. Сейчас здесь хранится свыше 600 тонн зерна под будущий урожай.
Все сорта у нас белорусского производства. По ячменю, если сказать, это "батька" и "бровар". По пшенице - это "сударыня".
Будем и с хлебом, и с кормами, - заверяют в "Родине". А это важно для хозяйства, на комплексах которого почти десятитысячное поголовье, в том числе буренок.
В этом году рассчитываем получить хороший урожай зерновых. Не менее 19 тысяч тонн. Увеличить объемы производства продукции животноводства: 1,5 тысячи тонн мяса и не менее 18 тысяч тонн молока.
В большую семью машин "Родины" влился сегодня и белорусский 4-миллионник. Буквально влетел с метелью на мехдвор новейший трактор МТЗ. Побольше бы такой высококлассной техники, радуются механизаторы, на которой работать одно удовольствие.
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