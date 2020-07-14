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Аграрии Беларуси ведут уборку нового урожая. Озимого ячменя намолочено с 87 % площадей
Средняя урожайность почти 56 центнеров с гектара. Поспел и озимый рапс. Уже собрано 42 тысячи тонн при средней урожайности 15 центнеров с гектара. Всего убрано порядка 8 % площадей масленичной культуры. В тройке лидеров по урожайности рапса Гродненская область. Благодаря высокой культуре земледелия и применению современных агрономических технологий здесь собирают более 18 центнеров с гектара. К массовой уборке зерновых культур аграрии планируют приступить уже к концу недели.
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