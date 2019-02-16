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Аграрии Брестской области приводят в порядок технику к новому сезону
Готовность машин свыше 90 %. В их числе и энергонасыщенная техника, которая позволяет обрабатывать большие площади земель. В первую очередь ремонтируют культиваторы, плуги, сеялки.
Завершить подготовку техники необходимо до первого марта. Кроме того, к новому сезону сельхозорганизации региона обновили автопарк. Это 486 машин и агрегатов на сумму 70 миллионов рублей.
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