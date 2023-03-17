Аграрии Гомельской области приступили к посевной кампании

Правильно руководство области в этом году сделало выбор. Дали предпочтение приобретению азотных удобрений. Азотные удобрения - это те удобрения, которые больше всего влияют на урожайность и на получение результата. В текущем году Гомельщина начинает посевную кампанию значительно раньше, поэтому результат должен быть.

Сергей Бартош, помощник Президента Беларуси - инспектор по Гомельской области

