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Аграрии Гомельской области приступили к посевной кампании
Соблюдение необходимых норм и применение новых методик. Аграрии Гомельской области приступили к посевной кампании. Стартовали полевые работы в Брагинском районе - самой южной точке региона. Здесь замеры почвы показали оптимальную температуру. Первым начали сеять овес. Ставка на раннюю весеннюю культивацию - важная часть стратегии. Технология позволит сохранить в почве нужный уровень влаги. Особое внимание - выбору удобрений.
Правильно руководство области в этом году сделало выбор. Дали предпочтение приобретению азотных удобрений. Азотные удобрения - это те удобрения, которые больше всего влияют на урожайность и на получение результата. В текущем году Гомельщина начинает посевную кампанию значительно раньше, поэтому результат должен быть.
Сегодня созданы такие условия, что на каждой операции можно заработать серьезные деньги, зарплату. Условия техники безопасности отработали. Они обеспечены, поэтому все готовы к работе. Задачи, которые стоят перед областью, под силу нам, и мы их выполним.
Готовность сельхозтехники в регионе составляет почти 100 %. В течение ближайшей недели к посевной подключатся и северные районы области.
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