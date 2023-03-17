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Аграрии Гомельской области приступили к посевной кампании

Соблюдение необходимых норм и применение новых методик. Аграрии Гомельской области приступили к посевной кампании. Стартовали полевые работы в Брагинском районе - самой южной точке региона. Здесь замеры почвы показали оптимальную температуру. Первым начали сеять овес. Ставка на раннюю весеннюю культивацию - важная часть стратегии. Технология позволит сохранить в почве нужный уровень влаги. Особое внимание - выбору удобрений.

Правильно руководство области в этом году сделало выбор. Дали предпочтение приобретению азотных удобрений. Азотные удобрения - это те удобрения, которые больше всего влияют на урожайность и на получение результата. В текущем году Гомельщина начинает посевную кампанию значительно раньше, поэтому результат должен быть.
Сергей Бартош, помощник Президента Беларуси - инспектор по Гомельской области
Сегодня созданы такие условия, что на каждой операции можно заработать серьезные деньги, зарплату. Условия техники безопасности отработали. Они обеспечены, поэтому все готовы к работе. Задачи, которые стоят перед областью, под силу нам, и мы их выполним.
Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома

Готовность сельхозтехники в регионе составляет почти 100 %. В течение ближайшей недели к посевной подключатся и северные районы области.

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