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Аграрии Гродненщины заготовили более половины трав первого укоса

"Зеленую жатву" ведут белорусские аграрии. Хозяйства Гродненской области заготовили больше половины трав первого укоса. В планах убрать около 240 тысяч гектаров. На данный момент уже скошено свыше 60 процентов площадей. Традиционно в лидерах Гродненский,Берестовицкий и Щучинский районы, где уборка трав уже вышла на финишную прямую - заготовили больше 90%.

Практически всю зеленую массу хозяйства закладывают в силосные траншеи. Эта технология хорошо себя зарекомендовала. После добавления консервантов уже через 20 дней корм готов к употреблению.

Завершить первый укос трав гродненские аграрии планируют к концу следующей недели.

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