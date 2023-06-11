Аграрии Гродненщины заготовили более половины трав первого укоса

"Зеленую жатву" ведут белорусские аграрии. Хозяйства Гродненской области заготовили больше половины трав первого укоса. В планах убрать около 240 тысяч гектаров. На данный момент уже скошено свыше 60 процентов площадей. Традиционно в лидерах Гродненский,Берестовицкий и Щучинский районы, где уборка трав уже вышла на финишную прямую - заготовили больше 90%.