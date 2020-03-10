Аграрии Гродненской области массово приступили к весенне-полевым работам

Все хозяйства активно готовят почву к севу ранних яровых культур: вносят минеральные и органические удобрения, вспахивают и культивируют землю. Еще до выхода техники в поля запаслись горюче-смазочными материалами и запчастями, подготовили семена. Отремонтировали тракторы и навесное оборудование.Из-за ранней весны в этом году сев яровых культур в Гродненской области начнется на неделю раньше обычного. Массово хозяйства региона приступят к посевной в ближайшие 2-3 дня.