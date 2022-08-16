Аграрии Гродненской области намолотили первый миллион тонн зерна

В области на утро убрано 63 % зерновых и зернобобовых без кукурузы, гречихи и проса. Намолочен первый миллион. Но поскольку уборочная площадь еще более 100 тысяч гектаров, поэтому мы те задачи, которые перед собой ставили - получение полутора миллионов тонн, считаем, что в этом году мы решим.

Валерий Хелский, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома