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Аграрии Гродненской области намолотили первый миллион тонн зерна
Символичный момент вручения каравая-милионника прошел на одном из полей СПК имени Деньщикова. Традиционно в регионе самая высокая урожайность в стране: около 60 центнеров с гектара. По сравнению с прошлым годом хозяйства прибавили почти 15 центнеров на круг. Миллионный рубеж удалось преодолеть благодаря работе аграриев на протяжении всего года. Строгое соблюдение технологий, правильный выбор озимых и яровых зерновых культур, защита растений - все эти факторы привели к таким показателям. На достигнутом регион не останавливается: вместе с кукурузой в эту уборочную кампанию хозяйства намерены приблизиться к двум миллионам тонн зерна.
В области на утро убрано 63 % зерновых и зернобобовых без кукурузы, гречихи и проса. Намолочен первый миллион. Но поскольку уборочная площадь еще более 100 тысяч гектаров, поэтому мы те задачи, которые перед собой ставили - получение полутора миллионов тонн, считаем, что в этом году мы решим.
Мы собрали рекордный урожай рапса за всю историю наблюдений, очень хорошая урожайность ячменя, который мы уже убрали, и в целом зерновые демонстрируют очень хорошие результаты. Урожайность самая высокая в республике Беларусь. Хочу сказать, что это слаженная работа всей команды. Это внимание государства, за счет которого сельское хозяйство обеспечено топливом, доступными кредитными ресурсами, внимание оказывается переоснащению современной техники. Основные герои жатвы - это простые труженики села, руководители хозяйств, специалисты, которые обеспечили первый миллион тонн зерна.
Параллельно с уборкой в регионе активно ведутся работы по подготовке к посевной озимых культур. Проводится вспашка почвы, вносятся удобрения.
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