Потенциал будущего урожая сформирован. Аграрии и ученые Беларуси провели мониторинг посевов озимого рапса. Растения хорошо развиваются и готовы к зимовке. Всего масличная культура заняла более 420 тысяч гектаров, в том числе 800 - в одноименном хозяйстве "Рапс" Минского района. Этот сезон для сельхозпредприятия стал рекордным: средняя урожайность превысила 40 центнеров на круг. В итоге намолотили свыше 3 тысяч тонн: семена сейчас перерабатывают (в хозяйстве есть собственный завод). Из рапса получают техническое масло и жмых. Продукция востребована в животноводстве и в масложировой промышленности.