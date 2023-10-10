3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Аграрии и ученые Беларуси провели мониторинг посевов озимого рапса
Потенциал будущего урожая сформирован. Аграрии и ученые Беларуси провели мониторинг посевов озимого рапса. Растения хорошо развиваются и готовы к зимовке. Всего масличная культура заняла более 420 тысяч гектаров, в том числе 800 - в одноименном хозяйстве "Рапс" Минского района. Этот сезон для сельхозпредприятия стал рекордным: средняя урожайность превысила 40 центнеров на круг. В итоге намолотили свыше 3 тысяч тонн: семена сейчас перерабатывают (в хозяйстве есть собственный завод). Из рапса получают техническое масло и жмых. Продукция востребована в животноводстве и в масложировой промышленности.
В хозяйстве "Рапс" масличную культуру перерабатывают уже около 30 лет. Производство круглосуточное: в месяц завод принимает до 5 тысяч тонн семян. Используют собственный урожай, также сырье закупают в регионах.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей