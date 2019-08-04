Аграрии Минского региона преодолели заветную планку в миллион тонн

Вторая область-миллионер по намолоту появилась в Беларуси. Аграрии Минского региона преодолели заветную планку. На сегодня белорусские хлеборобы намолотили чуть менее 4 с половиной миллионов тонн зерна. Впереди всех - Брестская и Минская области. Всего 100 тысяч тонн до заветного рубежа не хватает аграриям Гродненского региона. К полумиллиону приближаются витебские и могилевские комбайнеры.