Аграрии Минской области - лидеры по уборке зерна

Общий каравай на сегодня весит один миллион двести шестьдесят тысяч тонн! Убрано свыше семидесяти двух процентов площадей. Кстати, многие районы Минской области, которые собрали с полей большую часть урожая зерновых, отправляют технику туда, где надо ускорить темпы жатвы. Им помогает юг области.



Таким образом, среди двадцати двух районов самый большой урожай в Несвижском - свыше ста двадцати восьми тысяч тонн. На втором месте - хлеборобы Слуцкого. На их счету более ста пяти тысяч. Бронзу за намолот удерживает Копыльский район. Здесь аграрии собрали почти сто две тысячи тонн зерна.



Что до урожайности, лидирует также Несвиж, где собирают шестьдесят центнеров с гектара. В тройке лидеров Дзержинский - здесь пятьдесят - и Клецкий район - сорок восемь центнеров с гектара. Средняя урожайность по области - тридцать пять центнеров с гектара.