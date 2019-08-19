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Аграрии Минской области - лидеры по уборке зерна
Общий каравай Минщины на сегодня весит почти миллион шестьсот тысяч тонн! Осталось убрать менее семи процентов площадей. А вот Несвижский и Столбцовский районы уже завершили жатву. Кстати, на финише поменялись лидеры. Среди 22 районов на первое место вырвался Слуцкий, у него самый большой урожай - около ста тридцати трех тысяч тонн. На втором месте - хлеборобы Несвижского района. У них более ста тридцати одной тысячи. Бронзу за намолот держит Копыльский район. Здесь аграрии собрали более ста двадцати двух тысяч тонн зерна. Что до урожайности, лидирует по-прежнему Несвиж, 59 центнеров с гектара. В тройке лидеров Дзержинский - здесь 50 - и Клецкий район - 48 центнеров с гектара. Средняя урожайность по области - 34 центнера с гектара.
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