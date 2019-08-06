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Аграрии Минской области - лидеры по уборке зерновых
Общий каравай на сегодня весит 1 миллион 186 тысяч тонн! Убрано более 67 % площадей. Наибольший намолот - на юге региона. Таким образом, среди 22 районов самый большой урожай в Несвижском – свыше 125 тысяч тонн. На втором месте - хлеборобы Слуцкого. На их счету - более 100 тысяч. Бронзу за намолот удерживает Копыльский район. Здесь аграрии собрали почти 96 тысяч тонн зерна. Что касается урожайности, лидирует также Несвиж, где собирают 60 центнеров с гектара. В тройке лидеров - Дзержинский (здесь 49), и Клецкий район (48 центнеров с гектара). Средняя урожайность по области - 35 центнеров с гектара.
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