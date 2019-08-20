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Аграрии Минской области начали уборку картофеля
Следом за зерновыми подоспел и второй хлеб. Аграрии Минской области начали уборку картофеля. В этом году погода была не совсем благоприятной, но благодаря качественным сортам и надлежащему технологическому подходу расчет на урожайность не хуже прошлогоднего. Массовая уборка начнется на следующей неделе. Пока же клубни выкапывают в основном под заказ. Подробнее Наталья Кузьмицкая.
Последние дни летних каникул школьники июня проводят в поле - выполняют различные сельскохозяйственные работы и зарабатывают свои первые деньги.
Кроме того получают и новые полезные знания. Например, какие из сортов картофеля лучше выбирать для пюре, а какие больше подходят для драников. В хозяйстве "Натальевск" эта культура одна из основных. Выращивают суперэлиту. Сейчас клубни выкапывают под заказ. Поэтому на малых объемах ручной сбор. Одновременно с жатвой.
В конце следующей недели, когда начнется массовая уборка картофеля, в поле на смену людям придет техника. После аномально жаркого июня июльские дожди были только на пользу. Аграрии рассчитывают на валовой сбор не хуже прошлогоднего.
С полей клубни попадают в цех доработки. Там весь собранный урожай сначала очищают от песка и камней, а потом сортируют по размеру. Мелкий калибр отправляют на корм и семена, крупный - на продажу.
Параллельно ведется сев озимого рапса. Чтобы посевы успели взойти и укорениться, а затем успешно пережить зимние холода, необходимо завершить все работы в оптимальные агротехнические сроки. Поэтому даже с окончанием жатвы горячая пора в хозяйстве не заканчивается.
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