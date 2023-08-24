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Аграрии Минской области намолотили 1,7 млн тон колосовых культур и рапса

Минская область завершила теребление льна. Подходит к концу и уборка зерновых и зернобобовых.

Общий намолот колосовых культур и рапса составил почти 1,7 млн тон. Так, хлебный каравай весит 1,406 млн тон. Средняя урожайность золотых колосьев почти 35 ц/га. Хозяйства Несвижского, Березинского, Слуцкого, Клецкого, Солигорского и Столбцовского районов завершили жатву. Остальным районам осталось обработать менее 5 % площадей.

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