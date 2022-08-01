Аграрии Минской области намолотили уже более 350 тысяч тонн зерна

Тут важно не отступать от технологий: выбираем сорт, дробное внесение азотных удобрений, на выходе получается наших 5-6 тонн. В этом году мы попробовали озимый ячмень - 307 га. Получилось неплохо - 45 центнеров. И что привлекательно, что эти поля стоят запаханные и готовы к посеву рапса. Поэтому в перспективе у нас план до 1700 гектаров высеять озимый ячмень, чтобы у нас уже был предшественник под озимый рапс.

Александр Тутаев, заместитель руководителя производственной площадки "Дворище" агрокомбината "Дзержинский"

