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Аграрии Минской области намолотили уже более 350 тысяч тонн зерна
Темпы уборочной увеличиваются. Сельхозпредприятия Минской области намолотили уже более 350 тысяч тонн зерна при средней урожайности 45,5 центнера с гектара. Причем наряду с южными, активны и северные регионы. Так, на полях Крупского района, которые обрабатывает агрокомбинат "Дзержинский", хорошая урожайность у озимой пшеницы -6 тонн с гектара. На обмолоте задействуют и новейшие комбайны "Гомсельмаш". Кроме пшеницы, акцент и на другие зерновые. Предприятие в этом году расширяет мощности по производству и переработке мяса птицы.
Тут важно не отступать от технологий: выбираем сорт, дробное внесение азотных удобрений, на выходе получается наших 5-6 тонн. В этом году мы попробовали озимый ячмень - 307 га. Получилось неплохо - 45 центнеров. И что привлекательно, что эти поля стоят запаханные и готовы к посеву рапса. Поэтому в перспективе у нас план до 1700 гектаров высеять озимый ячмень, чтобы у нас уже был предшественник под озимый рапс.
Большая нагрузка в эти дни и на зерносушильные комплексы. Один из таких новых сейчас дорабатывает и свежие намолоты с полей агрокомбината "Дзержинский". Из определенной части зерна аграрии Крупского района тут же готовят и семена для следующего сева.
Что касается ячменя озимого, то эти 300 га нам позволили оборудование обкатать. Т.е. сама эта культура нетяжелая, она позволяет очистить оборудование в первую очередь и подготовить его для дальнейшего принятия зерна для очистки его и сушки. Наш лидер - это новая сушилка "Амкодор-Можа". Она у нас до 100 плановых тонн в час при влажности 20-23 %.
В этом агросезоне только в Минской области в помощь сельхозорганизациям 28 новых зерносушильных комплексов, которые изготавливают на заводе "Амкодор-Можа" в городе Крупки.
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